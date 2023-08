Lula lança interligação de energia da região Norte ao Sistema Integrado Nacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou a interligação das cidades de Parintins (AM), Itacoatiara (AM) e Juruti (PA) ao Sistema Integrado Nacional (SIN). Os municípios passarão a receber energia elétrica do mesmo sistema que abastece a maior parte do País. Lula também assinou a ordem de serviço para conectar o Estado de Roraima ao SIN, por meio do linhão de Tucuruí.

O ato de Lula foi em Parintins (AM), onde o presidente realiza o lançamento do programa Energias da Amazônia.

Segundo o governo, haverá substituição de fontes de energia suja por opções mais sustentáveis para reduzir as emissões de carbono em 1,5 milhão de toneladas até 2030.

O Planalto afirma que hoje a cidade de Parintins queima 45 milhões de litros de óleo diesel para gerar energia ao ano por estar fora do SIN, o que deixará de ser necessário.

O comunicado do governo afirma que há 211 sistemas isolados (que precisam gerar energia localmente por falta de ligação com o sistema nacional) na região amazônica - são cerca de 250 no País todo. E que a nova ação terá custo de cerca de R$ 5 bilhões.

Na conectividade de Roraima ao SIN, serão investidos R$ 2,6 bilhões nas obras, cujo fim está previsto para setembro de 2025.