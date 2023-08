10,5 milhões de trabalhadores têm até sábado para sacar PIS/Pasep; saiba como

Os trabalhadores que ainda não sacaram a cota do PIS/Pasep têm até este sábado, 5, para resgatar o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, estão sendo disponibilizados R$ 25,4 bilhões para 10,5 milhões de profissionais.

Isto pode ser feito por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sem necessidade de comparecimento às agências bancárias. Veja mais abaixo o passo a passo.

Qualquer indivíduo que trabalhou com carteira assinada entre 1971 a 1988 tem direito a receber, já que pode ter atuado na iniciativa privada ou como servidor público e não ter sacado as cotas do PIS/Pasep até hoje.

Caso a pessoa já tenha falecido, os herdeiros legais podem sacar o valor disponível. Porém, é preciso avaliar se vale a pena, já que os custos da documentação podem ser maiores do que o que se tem para receber.

O dinheiro está disponível aos titulares ou beneficiários legais desde 2020, mas até agora houve pouca movimentação. De acordo com a Caixa, até o dia 30 de junho, foram realizados cerca de 513 mil pagamentos, totalizando R$ 745 milhões. Muito abaixo do que está disponível.