PMI de serviços do Reino Unido cai a 51,5 em julho e confirma prévia, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 53,7 em junho para 51,5 em julho, atingindo o menor nível em seis meses, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira pela S&P Global em parceria com a CIPS. O número definitivo de julho confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Já o PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, recuou de 52,8 para 50,8 no mesmo período, superando levemente a estimativa inicial e o consenso da FactSet, de 50,7.

Apesar das quedas, os PMIs acima da barreira de 50 indicam que a atividade econômica do Reino Unido continuou se expandindo no mês passado, mas de forma mais contida.