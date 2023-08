Lula critica FMI por não ter 'paciência' com situação econômica da Argentina

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu para que o Fundo Monetário Internacional (FMI) tenha "mais paciência" com a Argentina, diante da seca histórica enfrentada no país vizinho. Em sua avaliação, o fundo não deveria ficar com uma "espada em cima da cabeça" do presidente da nação, Alberto Fernández.

"Fico muito preocupado de ver um país tão importante como a Argentina chegar na situação econômica que está hoje", afirmou Lula, em café da manhã com correspondentes nesta quarta-feira 2, no Palácio do Planalto. "O FMI deveria ter um pouco mais de paciência com a Argentina, porque sabe da situação da seca na Argentina. O FMI não deveria ficar com uma espada em cima da cabeça do presidente da Argentina."

Na fala, Lula afirmou ter feito tudo o que pôde para ajudar o país vizinho. "Conversei com Xi Jinping (presidente da China), com Dilma (Rousseff, presidente) do NDB, tentando fazer tudo o que é possível dentro do quadro legal das instituições financeiras", citou.

Eleições

Em relação às eleições no país vizinho, Lula preferiu evitar debater o assunto. "Peço a Deus que a democracia prevaleça na Argentina, que vença a democracia, que vença o candidato que tem mais perspectiva de falar em inclusão social e não o candidato que acha que acha que tudo o que é investimento em política pública é gasto", disse.

A esquerda definiu o ministro da Economia, Sergio Massa, como candidato governista às eleições presidenciais de outubro. A Argentina vive uma grave crise econômica, com a inflação passando de 100% ao ano e com o governo buscando fontes externas de financiamento no exterior.