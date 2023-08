Jeffrey Schmid é nomeado novo presidente do Fed de Kansas City

O Federal Reserve (Fed) de Kansas City anunciou nesta quarta-feira, 2, que Jeffrey R. Schmid será o novo presidente da distrital, substituindo Esther George, que se aposentou em 31 de janeiro de 2023, no término de seu mandato na instituição.

Segundo o comunicado, Schmid assumirá o cargo oficialmente a partir de 21 de agosto de 2023. Atualmente, ele ocupa o cargo de presidente e diretor executivo da Fundação Southwestern Graduate School of Banking na Cox School of Business da Southern Methodist University.

"Schmid tem mais de 40 anos de experiência bancária e regulatória, incluindo cargos na Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e na liderança do estabelecimento do Mutual of Omaha Bank, onde atuou como presidente e CEO. Ele é natural de Nebraska", informa a nota do Fed de Kansas City.