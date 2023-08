Haddad: estamos repactuando com governadores e prefeitos ciclo de desenvolvimento sustentável

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 2, que o governo federal está repactuando um ciclo de desenvolvimento sustentável com governadores e prefeitos para garantir a retomada de obras públicas e a geração de empregos.

Na avaliação do ministro, a relação entre o governo federal e Estados e municípios foi prejudicada durante a gestão anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. "O governo Bolsonaro praticamente destruiu um canal de comunicação importante com governadores e prefeitos e alguns Estados quebraram, sobretudo porque a União se apropriou de recursos de Estados e municípios, como aconteceu com as eleições do ano passado", comentou Haddad.

O ministro disse que, em março, anunciou uma devolução recorde de R$ 27,0 bilhões para Estados e municípios e que agora o governo federal está dando um passo além, para "desburocratizar" a relação com governadores e prefeitos. "Repactuamos o rating dos Estados, permitindo que quem mantém finanças em ordem tenha um espaço maior para investimentos", afirmou. "Precisamos destravar o investimento público para gerar emprego e renda e destravar mais de 14 mil obras paradas", emendou.