Comissão aprova isenção do imposto de renda sobre pensão alimentícia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o projeto que isenta pensões alimentícias do Imposto de Renda (IR).

Agora, terá que ser aprovado novamente em uma segunda votação antes de ser enviada à Câmara dos Deputados.

Em 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia determinado esta isenção para evitar injustiças. Assim, a proposta aprovada na terça-feira, 1º, e que passa no Senado prevê que esta decisão seja acrescentada na Lei 7.713, de 1988.

No entanto, para adequar o projeto à decisão do STF, o relator apresentou um texto alternativo, com o qual estabelece a isenção tributária dos valores recebidos a título de alimentos.

Para o autor do projeto Eduardo Braga (MDB), a medida deverá beneficiar em especial mulheres, que costumam ficar com a guarda de filhos depois da efetivação de divórcio ou dissolução de união estável.

"Como as mães acabam tendo que inserir os filhos como dependentes para fins do IR para poderem deduzir despesas médicas e de educação, os valores recebidos a títulos de pensão alimentícia pelos filhos se somam aos seus próprios rendimentos, com elevação do imposto devido."

Como receber de volta IR pago em pensão alimentícia?

Quem pagou o Imposto de Renda sobre a pensão alimentícia recebida nos últimos cinco anos pode solicitar a restituição deste dinheiro à Receita Federal. Para isso, é preciso realizar uma declaração retificadora.

A decisão vale para contribuintes que, nos anos de 2018 a 2022, incluíram a pensão alimentícia como rendimento tributável.

Esta declaração retificadora, referente ao ano de exercício do recolhimento ou retenção indevidos, pode ser enviada por meio do Programa Gerador da Declaração, no Portal e-CAC ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”.

Para isso, basta informar o número do recibo de entrega da declaração que será retificada e manter o modelo de dedução escolhido no envio da declaração.

O valor de pensão alimentícia declarado como imposto tributável deve ser excluído e informado na opção ‘Rendimentos Isentos e Não Tributáveis/Outros’, especificando ‘Pensão Alimentícia’.

As demais informações sobre o imposto pago ou retido na fonte devem ser mantidas. (Com informações de Agência Brasil e Agência Senado)

Imposto de Renda 2023:entenda todos os detalhes



