BoJ: vamos manter relaxamento monetário até inflação sustentável de 2% ser atingida, diz Uchida

Vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Shinichi Uchida disse nesta quarta-feira (2) que o BC japonês manterá uma política monetária acomodatícia, apesar da recente decisão de tornar seu controle da curva de juros mais flexível.

"A decisão do (BoJ) de conduzir o controle da curva de juros com maior flexibilidade visa a continuar pacientemente com o relaxamento monetário", afirmou Uchida, em discurso durante encontro de líderes na cidade de Chiba. "Não temos em mente uma saída do relaxamento monetário."

Na semana passada, o BoJ decidiu permitir que o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos suba até 1%, ante um teto anterior de 0,5%.

Uchida também rejeitou a possibilidade de o BoJ abolir a taxa de depósitos negativa, atualmente em -0,1%, no curto prazo. "Há um longo caminho a percorrer antes que decisões do tipo sejam tomadas" porque inflação sustentável de 2% ainda não está à vista, disse ele, referindo-se à meta oficial de inflação do BC japonês.