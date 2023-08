BC: Copom unanimemente antevê redução de mesma magnitude nas próximas reuniões

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) sinalizou que pretende continuar o processo de afrouxamento da taxa Selic nos próximos meses, iniciado nesta quarta-feira, 2, com o mesmo ritmo de 0,50 ponto porcentual. Há pouco, o colegiado anunciou a decisão de reduzir a Selic de 13,75% para 13,25%.

"Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", disse o Copom no comunicado.

O colegiado ainda deixou em aberto o orçamento total de cortes do ciclo de afrouxamento, explicando que vai depender da dinâmica de inflação, das expectativas, especialmente de longo prazo, do hiato do produto e do balanço de riscos.

"O Comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos."