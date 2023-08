4 dicas para investir em uma carreira na área de tecnologia da informação

Com o avanço da tecnologia e a disposição de novos aparatos tecnológicos, a demanda por colaboradores que atuam na área de tecnologia da informação tem crescido, bem como o interesse de profissionais de diversos ramos pela profissão. Isso porque os salários altos e a flexibilidade ofertados pela carreira são um grande atrativo.

Segundo um estudo da Alura (escola brasileira de cursos online), 78% dos profissionais que atuam em outras áreas querem iniciar uma carreira em TI. Um levantamento realizado pelo State Of Data Brazil (pesquisa sobre o mercado brasileiro de dados), apontou mais diversidade de graduações entre os profissionais que, mesmo em cargos juniores, apresentam um alto nível de instrução: cerca de 49% possuem graduação, confirmando a tendência de migração de carreira.

Considerando isso, Daniel Avancini, Diretor de Dados da Indicium (consultoria de data science), separou 4 dicas para você se destacar na área e começar uma carreira em TI. Veja!

1. Foque suas habilidades

Cerca de 13,5% dos profissionais que atuam na área são graduados em cursos não relacionados à engenharia ou tecnologia. Por isso, habilidades como matemática, estatística e programação, requisitos básicos para a área de dados, devem ser o foco de quem pretende ou acaba de iniciar na área, para complementar as habilidades.

“Aprender linguagens de programação como SQL e Python, para dados, e JavaScript, para TI em geral, é essencial; elas possuem características que permitem que o profissional atue em áreas diferentes da tecnologia. Outra habilidade importante é a estatística, que é a responsável por auxiliar na tomada de decisões estratégicas”, explica Daniel Avancini.

2. Monte um portifólio

Além de provar as habilidades técnicas, mencionadas anteriormente, apresentar um portfólio ao empregador permite que ele identifique como o candidato pode contribuir em futuros projetos da empresa. “Reunir os projetos em um site é uma boa opção, mas existem plataformas, como Carbonmade e Github, que são fáceis de usar e possibilitam que profissionais de níveis de experiência diferentes subam os projetos em uma variedade de arquivos, que vão de HTML e PDF até gráficos”, diz o diretor de dados.

Além disso, o profissional elenca o que é preciso conter em um portfólio. “Ao colocar um projeto no portfólio, é importante destacar quais foram as habilidades usadas, os desafios enfrentados ao longo da jornada e as competências analíticas que a área para a qual quer entrar exige. Isso vai aumentar as chances”, afirma.