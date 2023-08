Produção industrial de junho é positiva, mas indica desaceleração, avalia Santander Brasil

O crescimento de 0,1% da produção industrial em junho ante maio é uma leitura positiva, embora continue sinalizando desaceleração do setor. A avaliação é do Santander Brasil, que cita entre os destaques negativos do mês a baixa da indústria de transformação (-0,2%), compensada pelo desempenho das indústrias extrativas (2,9%).

"No geral, é uma segunda leitura positiva para a produção industrial em junho, embora em desaceleração. As aberturas mostram um novo impacto negativo da indústria de transformação, compensado por uma aceleração da mineração", afirma Felipe Kotinda, economista do banco, em nota enviada a clientes.

A produção industrial superou a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava queda de 0,1% para o setor na margem, mas ficou abaixo da estimativa do Santander, de alta de 0,4%. Com o resultado, o setor cresceu 0,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro, informou o IBGE.