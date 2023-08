PMI industrial dos EUA sobe a 46,4 em julho, abaixo da previsão de 46,9, afirma ISM

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu de 46 em junho para 46,4 em julho. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 46,9.

O dado indica contração no setor industrial americano pelo nono mês consecutivo, após 28 meses de crescimento. Segundo o presidente do Comitê de Pesquisa de Negócios Industriais do ISM, Timothy Fiore, "A demanda continua fraca nos EUA, mas marginalmente melhor em relação a junho, a produção desacelerou devido à falta de trabalho, e os fornecedores continuam com capacidade".

O ISM aponta que as maiores variações positivas foram nos subíndices de estoque de encomendas, que subiu de 38,7 em junho para 42,8 em julho; e estoques de clientes, que subiu de 46,2 em junho para 48,7 no mês passado. No lado das perdas, as maiores contrações foram nos índices de emprego, que caiu de 48,1 para 44,4; e novos pedidos de exportação, que recuaram de 47,3 para 46,2.