PMI global industrial se mantém em 48,7 em julho, revelam S&P e o JPMorgan

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria global se manteve em 48,7 em julho ante junho, informaram nesta terça-feira, 1, a S&P Global e o JPMorgan. Segundo relatório, houve sinais de fraqueza sobretudo da Ásia, com Japão, China continental, Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã e Malásia apresentando contração. Já os EUA ficaram estáveis. Com o resultado abaixo da marca de 50 pontos, o dado indica que há contração no setor industrial global.