Petrobras: produção de diesel na Reduc sobe de 5 mi de litros/dia para 9,5 mi de litros/dia

Desde sábado, dia 29, a Petrobras passou a contar com duas unidades que têm capacidade de produzir 100% de diesel S10 na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro. Com isso, a refinaria quase dobra o potencial de fornecimento desse combustível, de 5 milhões de litros por dia para 9,5 milhões de litros por dia, informou a companhia.

Com investimento de quase R$ 225 milhões, este é o primeiro projeto concluído do chamado phase-out de diesel S500, que irá adequar toda a produção de diesel rodoviário da Petrobras para o S10. O início da fase de execução das obras ocorreu em março de 2020 e indicava a partida da unidade em setembro de 2023.

"Porém, mesmo com as dificuldades decorrentes da pandemia, a unidade entrou em produção antes do previsto. Durante as obras, foram gerados mil empregos diretos e indiretos", disse a estatal em nota.

O diesel S10 é um produto mais moderno e sustentável, de maior valor agregado e com menor impacto ao meio ambiente. Além do baixo teor de enxofre, esse combustível tem maior nível de cetano, índice que mede a qualidade de ignição. O S10 também proporciona impactos positivos na redução de emissões de material particulado e de óxidos de nitrogênio.

De acordo com o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, "a Petrobras está investindo em projetos e produtos que geram ganhos ambientais para toda a sociedade. A ampliação da produção de diesel S10 na Reduc representa o cumprimento de um marco importante e reafirma o compromisso da companhia com o atendimento ao mercado e com o respeito ao meio ambiente".

Além da Reduc, também estão previstas as adaptações em unidades existentes nas refinarias Revap e Rnest; construção das novas unidades de hidrotratamento na Replan e Rnest; e estudos de novas unidades na Repar, Regap, Refap e Revap, que terão potencial de adicionar 300 mil barris por dia na produção de diesel S-10 no Brasil até 2028.