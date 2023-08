Petrobras aumenta preço de querosene de aviação em 4,2% em reajuste mensal

A Petrobras reajustou em 4,2% o preço de venda do querosene de aviação (QAV) nas suas refinarias a partir desta terça-feira, 1. Os valores vão de R$ 3.360 por metro cúbico, o mais barato, em São Luís, no Maranhão, a R$ 3.600 por metro cúbico em Canoas, no Rio Grande do Sul, o mais caro. Os contratos de QAV da Petrobras têm reajustes mensais.

Este é o segundo aumento seguido do produto, após sucessivas reduções de preço desde o início do ano. O movimento segue a tendência de alta do petróleo, mas não atingiu outros produtos da companhia, como o diesel e a gasolina, que não estão sujeitos a contratos mensais e flutuam de acordo com o mercado.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta terça ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que no momento não haverá reajuste do diesel e da gasolina porque a estatal "está confortável com a volatilidade atual".