Padilha diz que governo e Congresso deram condições para BC baixar os juros

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira que governo e Congresso deram condições para o Banco Central baixar a taxa de juros, atualmente em 13,75% ao ano.

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne nesta terça e na quarta, dias 1 e 2, para decidir sobre a Selic. A aposta do mercado é que haverá redução nos juros. Há forte pressão do governo e do Congresso para que isso aconteça.

Padilha falou a jornalistas em frente à casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), onde teve reunião que incluiu também os senadores Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues. Segundo o ministro, as trocas na Esplanada não foram tema do encontro com Pacheco.