Inteligência artificial do Bradesco confirmará com cliente envios de Pix que ficarem retidos

A BIA, inteligência artificial do Bradesco, passará a entrar em contato com os clientes do banco para confirmar envios de Pix que sejam retidos para análise de segurança. De acordo com a instituição, o contato será feito através do WhatsApp, canal em que a BIA já "conversa" com os clientes.

O modelo de prevenção a fraudes é o mesmo que o banco já utiliza na confirmação de gastos com cartão de crédito, desde abril do ano passado. Cálculos do Bradesco apontam que mais de R$ 96 milhões em fraudes foram evitadas pela inteligência artificial.

"Antes da confirmação com os clientes, avaliamos diversas variáveis que vão desde o histórico e perfil do cliente, valor da transação, até a conta do beneficiado", diz em nota o diretor de Segurança Corporativa do Bradesco, José Gomes Fernandes. "A BIA se mostrou uma ferramenta fundamental em transações de segurança."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A BIA foi lançada em 2016, e faz consultas para os clientes, como saldos e extratos, informe de rendimentos e envio de comprovantes. Desde a criação, soma mais de 2 bilhões de interações.