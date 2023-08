Fitch eleva de BB- para BB ratings do Estado e da cidade de São Paulo, Estado do RJ e outros

A Fitch elevou o rating de seis governos locais e regionais do Brasil de BB- a BB. A cidade de São Paulo e o Estado homônimo, a cidade de Niterói, e os Estados do Rio de Janeiro, do Paraná e de Alagoas foram os alvos da mudança, que ocorre após na semana passada a agência ter elevado o rating soberano do País.

A Fitch aponta que uma eventual elevação do rating do Brasil poderia levar a altas nos ratings de Niterói, da cidade de São Paulo e do Paraná, limitados pelo rating soberano. Isso também poderia provocar elevações em Alagoas, no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, pois seus ratings estão vinculados ao soberano por meio de apoio intergovernamental, acrescenta a agência.