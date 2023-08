Fed: 31% dos bancos nos EUA buscam elevar ou limitar declínio de balanços

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) publicou nesta terça-feira, 1º, pesquisa respondida por 92 bancos, 58 domésticos e 34 do exterior, com foco em estratégias de gerenciamento de suas reservas, entre outros pontos. Uma das conclusões da consulta é que 31% dos bancos americanos pretendiam, no próximo semestre, adotar medidas para elevar ou limitar o declínio de seus balanços. Já 29,3% pretendiam manter o nível; 24,1% almejavam reduziu ou limitar o crescimento; e 15,5% não pretendiam adotar medidas para afetar o tamanho dos balanços.

No caso dos bancos estrangeiros consultados, 41,2% não pretendiam tomar ação específica para afetar o tamanho de seus balanços nos próximos seis meses; 38,2% esperavam manter o tamanho atual; 14,7% esperavam elevar ou limitar o declínio do tamanho de seus balanços; e 5,9% afirmavam que pretendiam reduzi-lo ou limitar seu crescimento.

A pesquisa ainda apontou que mais de 75% dos bancos domésticos dos EUA indicaram que seus bancos haviam coletado documentação, comprometido colateral ou emprestado do Programa de Financiamento conhecido pela sigla BTFP, em inglês, ou pela janela de desconto.