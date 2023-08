Empréstimos do BCE para bancos da zona do euro voltam a subir após teste de estresse

As linhas de crédito do Banco Central Europeu (BCE) voltaram a registrar alta nos empréstimos para bancos, após meses de desaceleração. O movimento ocorre quatro dias depois da divulgação dos resultados de teste de estresse conduzido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), que apontou que pelo menos três instituições financeiras registraram níveis de capital abaixo das exigências mínimas no contexto pressuposto, sem informar os nomes.

Na semana encerrada em 28 de julho, os empréstimos totais a instituições de crédito na zona do euro subiram 3,649 bilhões de euros, a 611,713 bilhões de euros. Divididos por categoria, os empréstimos avançaram 2,499 bilhões de euros, a 600,434 bilhões de euros, na linha de operações de refinanciamento de longo prazo. Já na linha de operações de refinanciamento centrais, os empréstimos tiveram alta de 1,011 bilhão de euros, a 11,036 bilhões.

Em entrevista ao Milano Finanza, o chefe de supervisão do BCE, Andrea Enria, afirmou em julho que a autoridade monetária vai pedir aos bancos da região que enviem dados semanais de liquidez a partir de setembro, para realizar verificações mais frequentes sobre a capacidade bancária de evitar possíveis choques enquanto as taxas de juros seguem subindo.