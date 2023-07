Sérgio Caetano: Upgrade da Fitch é relevante, reduz nosso custo de capital

A elevação do rating de longo prazo da Petrobras pela Fitch abriu uma série de notícias positivas da companhia, que hoje dispara nas bolsas, impulsionada pelo anúncio de uma nova política de dividendos. De acordo com o diretor financeiro e de relações com os investidores da estatal, Sérgio Caetano Leite, o upgrade é "muito relevante para a Petrobras, porque vem ao encontro de algo que nos é muito caro, que é a redução do nosso custo de capital."

Em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Leite diz que a elevação tem como consequência a geração adicional de valor para os investidores. "A Fitch reconhece, na sua avaliação, a solidez financeira da Petrobras. Seguiremos trabalhando para que a Petrobras seja percebida cada vez mais como um investimento seguro e rentável", afirmou o executivo.

A nota de crédito internacional (IDR, na sigla em inglês) de longo prazo da empresa foi elevada a BB, com perspectiva estável.