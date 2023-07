Projeção do Focus para queda da Selic nesta semana continua em 0,25pp, para 13,50%

Os economistas consultados pelo Boletim Focus continuam a projetar que a taxa Selic deve ter sua primeira queda esta semana, com um ritmo de 0,25 ponto porcentual, para 13,50%, conforme a mediana do Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central, base para a Focus. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne na terça (dia 1º) e quarta-feira (2) para definir o novo patamar dos juros básicos da economia brasileira, que estão parados em 13,75% desde agosto do ano passado.

Conforme a pesquisa do Projeções Broadcast, 70% (62 de 88) das instituições consultadas esperam queda de 0,25 ponto porcentual do juro, para 13,50%, já 30% (26 de 88) projetam redução de 0,50pp, para 13,25%. Na curva de juros, por sua vez, está precificada uma chance maior de a redução da Selic esta semana ser de 0,50 ponto.

No Sistema de Expectativas, as medianas para as três reuniões do Copom posteriores a agosto são de corte de 0,50 ponto. Para o fim de 2023, a mediana na Focus permaneceu em 12,00% ao ano, mas houve baixa para os anos seguintes: 9,50% para 9,25% no término de 2024, 9,00% para 8,75% no encerramento de 2025 e 8,63% para 8,50% no final de 2026.