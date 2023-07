PIB da zona do euro cresce 0,3% no 2º trimestre, mais do que o esperado

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 31, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período, e veio após a economia do bloco encolher 0,1% no primeiro trimestre e entrar em recessão técnica. Em relação ao mesmo intervalo do ano passado, o PIB da zona do euro se expandiu 0,6% entre abril e junho, variação que veio em linha com o consenso da FactSet.