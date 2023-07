Governo quer dobrar fluxo de cargas que entram no País por via aérea até 2025

O Ministério da Fazenda e a Receita Federal projetam dobrar o fluxo de mercadorias que ingressam no País por via aérea, nos próximos dois anos, com a implantação de um novo sistema de controle de carga e transporte (CCT) por esse modal, que passará a ser utilizado em todos os aeroportos internacionais brasileiros, a partir de quarta-feira, 2 de agosto.

A medida visa facilitar o processo de liberação de mercadorias importadas e o projeto-piloto já vinha sendo testado por 35 importadores no Aeroporto Internacional de Vitória, no Espírito Santo. "A ideia é transformar o Brasil em um hub de distribuição de cargas aéreas", disse o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

O novo sistema, segundo apresentação feita pelo governo federal nesta segunda-feira, 31 de julho, deve reduzir em até 90% a quantidade de intervenções físicas da Receita nesse processo e encurtar o tempo médio de liberação dessas mercadorias de seis para um dia (redução pouco superior a 80%). Também é esperado um aumento de arrecadação que passaria de R$ 19 bilhões para R$ 38 bilhões por ano.

"Quem vai ganhar é toda a sociedade brasileira porque esses R$ 10 bilhões de economia acabam se refletindo no preço, qualidade e prazo de entrega das mercadorias", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em 2022, o volume de mercadorias que ingressou no País pelo modal aéreo foi de US$ 47 bilhões, segundo informações da plataforma Comex, atualizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e de Viracopos, em Campinas, concentram a maior parte dessas importações, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).



Pleito da indústria

O novo sistema busca adequar as regras brasileiras de desembaraço de mercadorias aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) - intensificando o uso de informações antecipadas e informatizadas e, assim, acelerando o tempo de liberação dos itens nas alfândegas.

Trata-se de um pleito antigo da indústria, que reclama dos altos custos aeroportuários e da lentidão dos processos de liberação de cargas, o que gera atraso nas entregas e acréscimo nas tarifas, já que elas são atreladas ao tempo de armazenagem.

O CCT integra sistemas corporativos das empresas importadoras com o portal do comércio exterior do governo federal, o que vai permitir aos fiscais da Receita trabalharem em cargas de maior risco.

O projeto foi financiado pelo Fundo Nacional de Aviação Civil, com recursos oriundos das concessões de aeroportos à iniciativa privada.

