Fed: Kashkari diz não descartar novas altas de juros, a depender da evolução dos dados nos EUA

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) em Minneapolis, Neel Kashkari, não descartou a possibilidade de o banco central americano apertar a política monetária ainda mais nos próximos meses, a depender da evolução dos indicadores econômicos. "Se precisarmos subir mais os juros, faremos, mas deixaremos que os dados nos guiem", afirmou ele no domingo, 30, durante entrevista ao programa Face The Nation, da CBS.

Kashkari, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), reconheceu os "progressos" no combate à inflação nos Estados Unidos. No entanto, o dirigente chamou atenção para o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) ainda acima de 4% ao ano, bem maior que a meta de 2%.

Para ele, a maior economia do planeta tem demonstrado surpreendente resiliência aos sucessivos choques globais, entre eles a guerra na Ucrânia. O dirigente afirmou não esperar que a atividade enfrente uma recessão, mas ponderou que o nível de emprego deve se enfraquecer. "Pessoalmente, não acho realista que vamos acabar com esse ciclo de inflação sem nenhum custo para o mercado de trabalho.", ressaltou, projetando um aumento da taxa de desemprego a cerca de 4%.