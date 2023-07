Fed: estou aberto a ouvir os dados; se condições mudam, podemos alterar planos, diz Goolsbee

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Chicago, Austan Goolsbee, não quis se comprometer sobre os próximos passos da instituição, e enfatizou que reagirá aos indicadores. Ele concedeu hoje entrevista ao Yahoo Finance, e se disse "aberto a ouvir os dados", acrescentando que, caso mudem as condições, está aberto a mudanças nos planos.

Com direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, o dirigente qualificou como notícia "fabulosa" a desaceleração recente nos números do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), publicados na semana passada. Caso o Fed consiga conter a inflação e levá-la à meta de 2% sem causar uma recessão ou grande alta no desemprego seria uma "grande vitória", acrescentou. Ao mesmo tempo, lembrou que há "vários" outros dados importantes antes da próxima reunião, como leituras da inflação, por isso esperará para tomar suas decisões. Nada está "fora de cogitação", enfatizou.

Goolsbee considerou que o Fed "parece estar indo muito bem" no ritmo do aperto monetário. Sobre a inflação, disse que tem havido "algum progresso" nos preços do setor de serviços, os quais têm se mostrado mais resistentes. Ele mencionou o setor imobiliário, e disse esperar queda nos preços desse segmento da economia, no quadro atual de juros mais altos.

Sobre o setor bancário, disse que tem havido uma "estabilização" após turbulências mais cedo neste ano, com o dinheiro voltando aos depósitos, por exemplo. O aperto monetário significa um aperto nas condições de crédito, mas esse movimento tem ocorrido conforme esperado, considerou. Perguntado sobre o relatório da semana passada do Fed com medidas potenciais para reforçar a segurança do setor bancário, ele não disse diretamente se apoia ou não a proposta específica, mas comentou que no ambiente de aperto monetário atual "é importante" fortalecer o setor bancário.

Goolsbee disse também que as expectativas de inflação seguem "ancoradas", e minimizou um pouco a trajetória dos salários como indicativo da inflação no curto prazo.