Eventual pausa no aumento de juros pelo BCE poderá não ser definitiva, diz Lagarde

Uma eventual pausa no processo de aperto monetário do Banco Central Europeu (BCE) poderá não ser definitiva, uma vez que a instituição precisa avaliar a situação econômica da zona do euro a cada reunião, afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Em entrevista ao Le Figaro, reproduzida no site do BCE, Lagarde disse que a autoridade monetária fez grande progresso na luta contra a inflação, ao elevar seus juros básicos de forma contínua desde meados do ano passado, mas continuará ajustando sua política com base em dados econômicos e financeiros para garantir que a inflação volte à meta oficial de 2% "de forma duradoura".

"Ouço algumas pessoas dizerem que o aumento final (das taxas de juros) ocorrerá em setembro. Poderá haver um novo aumento (das taxas) ou talvez uma pausa. Uma pausa, não importa quando venha a ocorrer, em setembro ou mais tarde, não seria necessariamente definitiva", disse Lagarde ao jornal francês, ao ser perguntada se o BCE estaria chegando ao fim do ciclo de aperto monetário.

Na semana passada, o BCE aumentou seus juros em 25 pontos-base. Desde o começo do processo de aperto, há cerca de um ano, os juros da zona do euro foram elevados em 4,25 pontos porcentuais. A próxima reunião do BCE está marcada para 14 de setembro.