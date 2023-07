Copom seguirá ponto facultativo na manhã de 4ª; horário da decisão será mantido

Em resposta ao questionamento da imprensa, o Banco Central informou que a sessão de análise de conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) na manhã de quarta-feira (2) vai acompanhar o horário do ponto facultativo na administração federal devido ao jogo da seleção brasileira feminina de futebol. O jogo contra a Jamaica pela Copa do Mundo será às 7h e o ponto facultativo se estende até às 11h.

Normalmente, a análise de conjuntura, parte da reunião em que o Copom revisita temas importantes para a tomada de decisão da taxa Selic na quarta-feira, começa mais cedo. O horário da sessão ainda não foi divulgado, mas, segundo o BC, o ponto facultativo não vai atrapalhar a divulgação da decisão da taxa Selic, que ocorre a partir das 18h30 no mesmo dia. A autarquia ainda informou que os horários da sessão de análise de conjuntura são definidos internamente a cada reunião do Copom.

"Conforme dispõe a Portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos número 3.814, de 17 de julho de 2023, nos dias em que os jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 ocorrerem até 7h30 haverá ponto facultativo até às 11h, como é o caso da próxima quarta-feira, dia 2 de agosto. Os horários da sessão reservada às apresentações técnicas de conjuntura são definidos internamente antes de cada reunião ordinária do Comitê", disse o BC, em comunicado à imprensa.