Próximas decisões de juros do BCE serão totalmente guiadas pelos dados, diz Villeroy de Galhau

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau publicou nesta sexta-feira, 28, comunicado. Segundo ele, o BCE precisa agora ser "perseverante", a fim de que o aperto monetário seja transmitido e a inflação na zona do euro retorne à meta de 2%. Além disso, defendeu a importância do "pragmatismo". Segundo ele, as próximas decisões estão "em aberto" e "serão totalmente guiadas pelos próximos indicadores econômicos, como indicou ontem Christine Lagarde", a presidente do BCE.

Villeroy de Galhau ainda comentou que dados publicados nesta manhã no país confirmam a análise do BC da França de que a economia local "está no caminho de uma saída gradual da inflação, sem recessão". O Produto Interno Bruto (PIB) francês cresceu 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro, acima da previsão de alta de 0,2% dos analistas ouvidos pela FactSet.

O dirigente atribuiu a surpresa positiva ao avanço das exportações do período. Ao mesmo tempo, a inflação desacelerou de novo, a 5% em julho no índice harmonizado europeu, após avanço de 5,3% em junho, apontou Villeroy de Galhau.