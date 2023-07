No Japão, juro do JGB de 10 anos atinge maior nível desde 2014, após flexibilização do BoJ

O juro do bônus do governo japonês (JGB, pela sigla em inglês) de 10 anos chegou a subir a 0,575% na madrugada desta sexta-feira, 28, atingindo o maior nível desde setembro de 2014, após o Banco do Japão (BoJ) "flexibilizar" sua política de controle da curva de juros. Apesar da flexibilização, o BoJ manteve a faixa de variação do JGB de 10 anos no intervalo de -0,50% a +0,50%, patamar definido em dezembro do ano passado. *Com informações da Dow Jones Newswires.