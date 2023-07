No Japão, BoJ revê para cima projeções de inflação no atual ano fiscal

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) publicou nesta sexta-feira, 28, projeções atualizadas, junto com sua decisão de política monetária. O relatório do BC aponta que a maioria dos membros acredita agora que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no país, exceto alimentos frescos, deve registrar alta de 2,5% no atual ano fiscal, na comparação com o ano fiscal anterior, quando em abril a expectativa era de avanço de 1,8%. Já para o ano fiscal de 2024 houve leve baixa, de 2,0% em abril a 1,9%.

Para o CPI, exceto alimentos frescos e energia, a expectativa para o atual ano fiscal subiu de 2,5% em abril a 3,2% agora. Para 2024, se manteve em 1,7%. O documento ressalta, porém, que o BC japonês vê riscos de alta para a inflação para o atual ano fiscal e o próximo.

Já para o Produto Interno Bruto (PIB), a maioria dos dirigentes espera agora alta de 1,3% no atual ano fiscal, quando em abril projetavam avanço de 1,4%. Para 2024, a expectativa foi mantida em crescimento de 1,2%. O BoJ espera que continue a haver recuperação "moderada" da economia, mas vê riscos de baixa para o atual ano fiscal.