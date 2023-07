Confiança de Serviços sobe 1,4 pontos em julho ante junho, para 98,0 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,4 ponto na passagem de junho para julho, na série com ajuste sazonal, o quinto avanço seguido, para 98,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice aumentou 1,9 ponto.

"A confiança de serviços segue a trajetória favorável iniciada em março. A evolução dos últimos meses sugere que o pior momento do setor teria ficado para trás, mas ainda é preciso cautela levando em consideração o patamar do índice, ainda inferior ao registrado ao final de 2022", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. "Sinais mais favoráveis do ambiente macroeconômico, como inflação mais baixa, expectativa de redução de juros e melhora na confiança de consumidores, contribuem para retomada da confiança e são fundamentais para a continuidade desse cenário positivo", completou Tobler.

Em julho, o Índice de Situação Atual (ISA-S) avançou 0,2 ponto, para 99,5 pontos, o maior nível desde outubro de 2022. O Índice de Expectativas (IE-S) cresceu 2,6 pontos, para 96,6 pontos, também o mais alto patamar desde outubro do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Índice de Confiança de Serviços vem registrando resultados favoráveis nos últimos meses. Segundo a FGV, na métrica em médias móveis trimestrais é observada aceleração da confiança de serviços nos últimos quatro meses. Um ponto que confirma esse cenário mais favorável é a disseminação da alta entre os indicadores que compõem o ICS. Nos últimos meses, tanto os indicadores de presente quanto do futuro avançaram, embora permaneçam abaixo do nível do final do ano passado. Os índices que refletem expectativas permanecem em nível baixo, refletindo ainda alguma preocupação com relação à continuidade da fase de melhora do ambiente no setor.

A coleta de dados para a edição de junho da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.447 empresas entre os dias 3 e 26 do mês de julho.