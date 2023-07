BoJ: flexibilização da curva de juros não significa mudança de postura acomodatícia, diz Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira (28) que a decisão do BC japonês de tornar sua política de controle da curva de juros mais flexível não significa uma mudança de sua postura de relaxamento monetário. "O objetivo era aumentar a probabilidade de atingir a meta de 2% de inflação, flexibilizando a política de controle da curva de juros e melhorando a sustentabilidade do quadro", disse Ueda.

O BoJ disse mais cedo que considerará seu teto de 0,5% para o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos como uma sugestão, e não mais um limite rígido. A instituição anunciou também que comprará JGBs a um rendimento de 1% em todos os dias úteis, em um gesto que efetivamente estabelece o novo limite máximo para o juro de 10 anos em 1%.

Ueda, que falou em coletiva de imprensa após a decisão de política monetária do BoJ, disse também que a flexibilidade dará ao mercado mais liberdade para determinar o rendimento do JGB de 10 anos por conta própria. Ele acrescentou, porém, que o banco manterá o controle no mercado para que vendas especulativas de JGBs não se tornem predominantes.

Ueda afirmou também não acreditar que o rendimento do JGB avance a 1%. Se isso ocorrer, o BoJ irá considerar medidas baseadas em "condições econômicas e de preços", acrescentou ele.

Ueda também avaliou que o Japão está longe de atingir o estágio em que possa elevar sua taxa de curto prazo para depósitos, hoje de -0,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.