BCE: pesquisa de projeções traz revisão leve em baixa no CPI da zona do euro em 2023, a 5,5%

O Banco Central Europeu (BCE) publica nesta sexta-feira, 28, pesquisa trimestral que faz com profissionais que realizam projeções. Segundo a entidade, houve revisões modestas nas expectativas para a inflação ao consumidor entre este ano e 2025, com as previsões para o mais longo prazo mantidas.

O BCE diz também que a previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro neste ano não mudou, mas ocorreu leve revisão para baixo para os próximos anos. No caso da taxa de desemprego, houve leve revisão para baixo neste ano e no próximo, com manutenção no mais longo prazo.

Os analistas esperam que o índice de preços ao consumidor da zona do euro desacelere a uma alta de 5,5% em 2023, a 2,7% em 2024 e a 2,2% em 2025 (de 5,6%, 2,6% e 2,2% anteriormente, respectivamente). No mais longo prazo, continuam a apontar para crescimento de 2,1%.

Para o PIB real da região, ainda projetam crescimento de 0,6% no ano atual. Para 2024, esperam avanço de 1,1% e, em 2025, de 1,5% (de 1,2% e 1,6% antes, respectivamente). No caso da taxa de desemprego, a expectativa mais recente é que ela esteja em 6,6% neste ano e em 6,7% em 2024 e também em 2025 (de 6,8%, 6,8% e 6,6%, respectivamente).