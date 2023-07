Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 0,3% em junho, primeira alta desde fevereiro

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 0,3% em junho ante maio, a 76,8, no indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. Este é o primeiro aumento desde fevereiro. O valor veio acima da previsão dos analistas ouvidos pela FactSet, que previam variação nula. Em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas caíram 15,6%. "A recuperação não ocorreu, mas a recessão imobiliária acabou", disse o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun. O indicador é um sinal antecipado das vendas de imóveis baseado em contratos assinados.