FGTS: R$ 12 bi serão pagos aos trabalhadores; veja quem recebe, regras e como sacar

Com a distribuição, o rendimento final das contas do FGTS será de 7,09%, superior à inflação registrada no ano passado, de 5,79%

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) definiu na última terça-feira, 25, o lucro obtido em 2022 que seria distribuídos aos trabalhadores. A expectativa é que mais de 217 milhões se beneficiem com a decisão.

Assim, foi aprovada uma divisão de 99% do resultado líquido do FGTS em 2022, de R$ 12,848 bilhões. Por esse motivo, o valor repartido entre os cotistas será cerca de R$ 12,7 bilhões. Veja mais abaixo quem tem direito, regras e como sacar.

Com a distribuição, o rendimento final das contas do FGTS será de 7,09%, superior à inflação registrada no ano passado (5,79%). Ou seja, os cotistas terão ganho real de 1,3%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Banco do Nordeste reduz em 21% taxa de juros do programa Crediamigo

Concurso para MPO é autorizado pelo Governo; salário passa de R$ 20 mil

O rendimento não foi suficiente para bater a poupança, que teve rentabilidade de 7,89% no ano passado.

De acordo com o Conselho Curador, a distribuição dos valores leva em conta o equilíbrio do fundo, a inflação acumulada no ano passado e a preservação do poder de compra da poupança dos trabalhadores.

Por lei, o FGTS tem rendimento de 3% ao ano, mas o Conselho tem como referência pelo menos a reposição da inflação.

Para comparação, o rendimento nominal da poupança no ano passado foi de 7,89%, com rendimento real de 2,10%.

Lucro do FGTS: quem tem direito ao lucro?



Para receber o lucro do FGTS, o indivíduo precisa ter saldo nas contas do fundo de garantia em 31 de dezembro de 2022.

Isto valem tanto para as contas ativas, que recebem depósitos pelo emprego atual, quanto para as inativas, relacionadas a empregos anteriores.

Ou seja, quem começou a contribuir apenas este ano, não poderá receber a distribuição.

Lucro do FGTS: quando o pagamento será realizado?

De acordo com a legislação, o repasse pode começar nesta quinta-feira, 27, mas deve ser pago até o dia 31 de agosto deste ano.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelo pagamento do lucro aos trabalhadores e o valor exato que ficará disponível pode ser consultado no site ou no aplicativo do FGTS.

Lucro do FGTS: qual o valor que pode receber?

Para saber quanto receberá, o trabalhador precisa fazer um cálculo específico com o saldo da conta no dia 31 de dezembro de 2022. Na prática, quem tiver mais dinheiro lá, recebe mais.

Com a quantia divulgada, o trabalhador pode receber:

R$ 100 em conta, recebe R$ 2,46

R$ 500 em conta, recebe R$ 12,31

R$ 1.000 em conta, recebe R$ 24,62

R$ 5.000 em conta, recebe R$ 123,08

R$ 10.000 em conta, recebe R$ 246,15

FGTS 2023: quando eu posso sacar?

O FGTS é um direito de todo trabalhador. Porém, por mais que hoje em dia seja mais fácil de sacar, não são em todos os casos em que é possível ter acesso a ele.

A exceção acontece em alguns momentos específicos como:

demissão sem justa causa



rescisão por acordo



aposentadoria



compra da casa própria

quando o titular da conta tiver idade igual ou superior a 70 anos

outras especificações, conforme o Fundo

FGTS 2023: como consultar o meu extrato?

A consulta do saldo e extrato pode ser feita de maneira simples pelo aplicativo FGTS. Assim que for instalado, basta seguir estes passos:

Cadastre ou faça login na sua conta



Responda as perguntas adicionais para confirmar sua identidade

Clique em "saldo total do FGTS". Lá aparecerá a soma de valores disponíveis em todas as contas

Selecione a opção "ver todas as suas contas".

Gere o PDF do extrato de cada uma delas para checar o saldo da conta em 2022

Assim, você conseguirá ver o saldo da conta em cada mês e todos os depósitos que foram feitos pelos empregadores.

Lucro do FGTS: como ver se o depósito caiu?

O trabalhador pode checar se o lucro foi depositado também pelo aplicativo do FGTS. Lá, o depósito será identificado como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022".

Lucro do FGTS: quanto foi pago de lucro nos anos anteriores?



2021: R$ 13,2 bilhões.

2020: R$ 8,1 bilhões

2019: R$ 7,5 bilhões

2018: R$ 12,2 bilhões

Veja 13 benefícios sociais disponíveis em 2023

Mais notícias de Economia