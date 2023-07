Fed anuncia requisitos específicos de capital para grandes bancos após testes de estresse

O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta quinta-feira, 27, os níveis exigidos de capital individual que vai passar a exigir para cada grande banco dos Estados Unidos a partir de 1º de outubro. A atualização ocorre na sequência do último teste de estresse realizado pelo BC americano, que neste ano testou pela primeira vez a resiliência de carteiras de negociações dos maiores bancos.

O comunicado do Fed também corrigiu os resultados dos testes do Bank of America Corporation e do Bank of New York Mellon Corporation, mas disse que essas alterações não mudam os parâmetros de exigências regulatórias.

A autoridade monetária disse, na nota, que um banco estará sujeito a restrições automáticas nas distribuições de capital e nos pagamentos de bônus discricionários se o seu nível de capital cair abaixo da exigência total anunciada hoje.