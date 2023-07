EUA/Biden: crescimento econômico estende recuperação mais forte da pandemia entre países do G7

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou comunicado nesta quinta-feira, 27, em que comemora o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) americano, que cresceu a um ritmo anualizado de 2,4% no segundo trimestre. Segundo o democrata, o dado evidencia a recuperação mais forte da pandemia entre os países do G7, enquanto a inflação cai "significativamente". Na nota, Biden ressalta que o desemprego está perto de recorde mínimo histórica e atribui o desempenho à agenda econômica do governo. "O investimento empresarial privado foi forte e o investimento em instalações fabris contribuiu mais para o crescimento do que em 40 anos", destacou.