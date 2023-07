BCE: neste momento, eu não diria que temos mais apertos monetários a percorrer, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 27, em coletiva que, baseado no atual momento, não acredita que novos apertos monetários serão necessários. "Não estamos pensando em fazer demais, nosso objetivo é chegar à meta da inflação de modo sustentável", afirmou - e reforçou que a instituição tem sido cautelosa com os impactos que as medidas têm produzido e vão produzir no futuro.

Porém, ela destacou que ainda há países da zona do euro que têm inflação muito elevada, por isso a autoridade monetária mantém as possibilidades em aberto para as próximas reuniões, e que pode usar vários instrumentos de transmissão para trazer a inflação à meta de 2%. Lagarde avalia que o BCE pode sim fazer uma pausa na próxima reunião, em setembro, mas que isso não significa o fim do aperto monetário.

"Nossa esperança é de que a inflação irá à meta. Sabemos que estamos chegando mais perto disso, mas mantemos opções em aberto", ressaltou.