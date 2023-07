Atacarejo em Canindé é inaugurado com geração de 240 empregos

Há mais duas previstas para serem abertas até o fim deste ano, sendo uma em Fortaleza e outra em Juazeiro do Norte, com expectativa de ser inaugurada ainda em agosto

O Grupo Mateus vai abrir nesta sexta-feira, 28, mais uma unidade do atacarejo Mix Mateus, em Canindé, no Ceará. Só com esta loja, houve a geração de 240 empregos.

No Estado, é a nona loja em operação. Além disso, há mais duas previstas para serem abertas até o fim deste ano, sendo uma em Fortaleza e outra em Juazeiro do Norte, esta com expectativa de ser inaugurada ainda em agosto.

O novo estabelecimento, da bandeira de atacarejo da companhia, é o foco da expansão do Grupo Mateus pelo Nordeste. O formato, também chamado de "cash and carry", com produtos para o consumidor individual e para o comércio.

O CEO do Grupo Mateus, Jesuíno Martins, reforçou o fato de a empresa valorizar a cultura e os hábitos de consumo de cada local em que eles começam a atuar. Outro ponto que destacou foi o fato de estimular a economia local.

“Transformamos pequenos produtores em fornecedores, além de cadastrar os comerciantes, a quem garantimos facilidade de pagamento nas compras de atacado, acesso à novas marcas e redução de custos a partir do momento em que reduzem gastos com frete e estoque de mercadoria, já que passam a contar com nossa logística.”

Atuação no Nordeste

Com a unidade de Canindé, o Grupo Mateus contabiliza 13 inaugurações somente neste ano, sendo duas lojas de eletro, duas de varejo e oito de atacarejo, além de dois novos Centros de Distribuição nas cidades de São Gonçalo (BA) e Conde (PB).

Além disso, o Grupo Mateus está presente em mais de 100 cidades, com 244 lojas em operação. Por estado, são 130 lojas no Maranhão, 75 no Pará, 13 no Piauí, 9 no Ceará, 7 na Paraíba, 6 na Bahia, 2 em Alagoas, 1 em Sergipe e 1 em Pernambuco.

