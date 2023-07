WhatsApp aceita serviço de pagamentos para pequenas empresas; entenda

Com o recurso, o consumidor consegue comprar no aplicativo de mensagens sem que precise sair da conversa

O WhatsApp aceita agora o serviço de pagamentos para pequenas empresas. Com o recurso, o consumidor consegue comprar no aplicativo de mensagens sem que precise sair da conversa.

Isso facilita porque tornará simples e rápido o pagamento a uma pequena empresa, sem a necessidade da geração de links externos para cobrança por cartão, abertura de outros aplicativos ou pagamento em dinheiro.

Os consumidores poderão usar cartões de débito, crédito e pré-pagos das bandeiras Mastercard e Visa, emitidos pelos bancos e instituições financeiras participantes.

Uma vez inseridos os dados do cartão, que são armazenados de forma segura, os consumidores podem finalizar as transações com rapidez diretamente no chat.

As empresas, por sua vez, devem utilizar o aplicativo WhatsApp Business, com funcionalidades para os pequenos negócios, como catálogo e mensagens automáticas, além de ter uma conta vinculada a um dos adquirentes participantes – Cielo, Mercado Pago e Rede.

A funcionalidade se soma ao recurso que o WhatsApp já oferece para transferência de dinheiro entre pessoas no aplicativo.



Como realizar compras utilizando o WhatsApp?

Para comprar em alguma loja no Whatsapp, é preciso seguir estes passos:

Fazer seu pedido ao lojista

Após receber o pedido enviado pelo estabelecimento, clicar em “Ver detalhes”

Na sequência, selecionar a opção “Pagar”

Escolher a forma de pagamento e clicar em “Continuar”

Na tela seguinte, selecione a opção “Fazer pagamento” e insira sua senha para concluir uma transação

Ao finalizar a transação, a tela mostra que o pedido foi enviado

Os dados do pedido ficam registrados e a transação foi finalizada

Como pequenas empresas pode se habilitar?

Antes de tudo, é preciso que a empresa vincule a conta a um dos serviços financeiros compatíveis para aceitar pagamentos de clientes. Logo após, deve-se estas instruções:

Abrir o WhatsApp Business na página "Pedidos", tocar em "Configurações" e, depois, em "Pedidos"



Para aceitar pagamentos com cartão para os pedidos, toque em “Aceitar cartões de crédito e débito” na seção “Formas de pagamento";



Vincule sua conta selecionada uma das três empresas de serviço financeiro (Cielo, Mercado Pago ou Rede).



Coloque o e-mail ou ID associado à sua conta na plataforma de transação financeira para confirmar

Porém, dependendo da plataforma de pagamento escolhida, pode levar alguns dias para que sua conta esteja vinculada e pronta para receber.

Com a autorização, os clientes vão enviar mensagens sobre os itens do catálogo ou enviar um carrinho com os itens nos quais estão interessados.

Além disso, é possível gerenciar todos os pedidos de seus clientes e ver os status de pagamento em tempo real dentro do aplicativo WhatsApp Business.



