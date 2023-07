Vendas de moradias novas nos EUA caem 2,5% em junho ante maio, menos do que o esperado

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos registraram queda de 2,5% em junho na comparação com maio, informou nesta quarta-feira, 26, o Departamento de Comércio, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 697 mil. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam recuo maior, de 5,3%. Em maio, o ritmo anualizado de vendas de casas novas foi revisado, de 763 mil antes informado a 715 mil. No ritmo atual, o estoque de residências novas nos EUA seria vendido em 7,4 meses.