Recuperação da base fiscal do Estado é fundamental para que resultados aconteçam, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta quarta-feira, 26, que, junto da peça orçamentária de 2024, o governo enviará ao Congresso um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal do próximo ano. Haddad voltou a dizer que as ações são "saneadoras" e irão recuperar a base fiscal do Estado. O ministro também ponderou que o próximo ano não é importante apenas para o governo atingir as metas previstas, mas também para regulamentar as propostas aprovadas durante 2023.

O ministro também destacou o plano de transição ecológica em elaboração pela pasta, que segue em negociações com a Presidência e a Casa Civil. "Penso que isso está maduro para ser apresentado à sociedade nos próximos meses e isso vai coroar o processo que vai fazer do Brasil polo de atração de investimentos rumo à industrialização verde, vai dar nova perspectiva ao País", declarou o ministro, repetindo que os resultados alcançados nos primeiros seis meses de gestão são efeitos de uma "harmonia entre os Poderes", e que haverá "muito trabalho" para o segundo semestre e para o próximo ano.

Autonomia dos Estados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Haddad também destacou o esforço da equipe econômica para resolver problemas com Estados que ficaram pendentes desde o governo passado. "Fizemos esforço até março para sanar um dos graves problemas da gestão passada. A gestão passada retirou autonomia dos Estados com redução do ICMS", citou. "Estamos cuidando do passado, cicatrizando as feridas abertas no processo eleitoral, mas hoje estamos pensando no futuro, abrindo um ciclo de negociação para pensar o futuro da relação federativa", completou o ministro.