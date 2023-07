Powell: Não uso o termo 'otimismo', mas há um caminho para pouso suave na economia dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 26, que a economia dos Estados Unidos ainda pode restaurar a estabilidade de preços sem um impacto significativo na atividade e no emprego, fenômeno conhecido como "pouso suave".

"Não uso o termo 'otimismo', mas há um caminho para pouso suave", disse, em coletiva de imprensa após decisão de subir juros em 25 pontos-base.

Powell ressaltou que a equipe técnica do Fed já não prevê mais uma recessão à frente, embora um crescimento abaixo do potencial seja esperado. O banqueiro central também vê sinais de enfraquecimento da demanda no mercado de trabalho. Por outro lado, de acordo com ele, as tensões no setor bancário, verificadas em março deste ano, "se acalmaram".