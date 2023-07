Governo propõe novas regras fiscais para recuperar estados e municípios

O Ministério da Fazenda propôs a alteração de um trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que aplicará as mesmas medidas restritivas da União para o caso de descumprimento de meta fiscal a Estados e municípios que não tenham recursos em caixa em relação a obrigações assumidas para os anos subsequentes.

A medida deve ser publicada ainda nesta quarta-feira, 26, no Diário Oficial da União, e valerá a partir de 2027, tendo como objetivo de estimular que os entes subnacionais fechem as contas anualmente no azul.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a LRF gerou resultados em termos de redução do nível de endividamento dos entes subnacionais, além de ter gerado maior controle sobre despesas permanentes e renúncias de receitas.

"Contudo, não foi efetiva no regramento financeiro de curto prazo, o que tem gerado ao longo dos anos repetidos casos de colapso financeiro com suspensão de serviços essenciais para população por atrasos nos pagamentos de prestadores de serviços e salários de servidores", disse texto divulgado pela pasta.

De acordo com a Folha de São Paulo, os governadores argumentam que as receitas estaduais fugiram do controle devido às mudanças no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), articuladas pelo governo Bolsonaro durante o período eleitoral.

Além disso, eles também citaram outros fatores de dificuldades, como o aumento do teto remuneratório do serviço público e consequentes reajustes automáticos para diferentes carreiras.

A proposta de aprimorar a LRF cria instrumentos "para evitar que situações de crise financeira no ente se acumulem a ponto de gerar colapso nos serviços públicos essenciais a população".

A pasta diz que a vigência a partir de 2027 foi feita para dar tempo de adaptação e não afetar mandatos de Prefeitos e Governadores em exercício e que não contavam com essa regra quando foram eleitos.

Com Agência Estado

