Elmano cobra fundo regional justo e transição energética em reunião com Alckmin

O governador está em Brasília, em reunião da Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico do Consórcio Nordeste, no Palácio do Planalto

Distribuição justa do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) e ação do Governo Federal para estímulo à transição energética no País.

Estes foram os dois principais pleitos do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que está nesta quarta-feira, 26, em Brasília, em reunião da Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico do Consórcio Nordeste, no Palácio do Planalto.

Na ocasião estão os governadores do Nordeste e do presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), Geraldo Alckmin (PSDB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Primeiro estudo de hidrogênio verde do Ceará é entregue ao governo; conheça

Sobre a transição energética, o governador do Ceará frisou a necessidade de uma ação conjugada com o Governo Federal, porque as instituições de crédito "não dão conta de financiar a iniciativa privada em projetos na formação de cadeias produtivas" nos estados.

"O tema da energia é totalmente decisivo para nós, mas queremos mais que isso. Imaginamos uma política nacional para que possamos ter uma nova indústria no Brasil com transição para energia limpa", diz.

Complementa ainda que não há "nenhuma dúvida que os estados nordestinos têm uma colaboração muito grande para a transição energética".

"A coisa mais importante que temos é a união dos estados do Nordeste. Nós vamos ter a Transnordestina entre Ceará e Pernambuco. Nós temos a compreensão que isso é muito importante e vamos garantir que o Nordeste cresça", acrescenta.

Leia Mais Empresários pressionam para que Lula regulamente hidrogênio via canetada

Sobre o FNDR, que será criado para reduzir as desigualdades regionais, ele diz que os gestores da Região querem que ele tenha uma distribuição justa.

"Tenho absoluta segurança que o presidente e os ministros têm a compreensão que o Brasil só vai crescer se todas as regiões se desenvolverem", apontou.

No evento, titulado como “Desenvolvimento Econômico – Perspectivas e Desafios da Região Nordeste”, Elmano deve fazer a defesa ainda de acelerar a regulamentação do hidrogênio verde (H2V) para que o Ceará e outros estados não percam os investimentos nesta cadeia produtiva para os Estados Unidos.

Da reunião, participam ainda o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloísio Mercadante, do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, do Banco do Brasil, Tarciana de Paula.

Além dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Em suma, governadores do Nordeste defendem a importância de fortalecer a região, por meio da construção de políticas públicas para a transição energética e o papel do hidrogênio verde como combustível do futuro.

Vão tratar ainda de esclarecimentos sobre a reforma tributária.

Com informações do correpondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage

Veja discussões no Senado sobre a reforma tributária

Mais notícias de Economia