Assaí tem lucro líquido de R$ 156 milhões no 2º trimestre, queda de 51%

O Assaí apresentou lucro líquido de R$ 156 milhões no segundo trimestre de 2023. O resultado foi 51% menor em relação ao apresentado um ano antes. A empresa lembra, porém, que o número é mais do que duas vezes superior ao registrado nos três meses imediatamente anteriores.

Em seu release de resultados, o Assaí diz que, nesse primeiro semestre, o lucro segue impactado pelas altas taxas de juros, que afetaram de forma relevante o resultado financeiro, bem como pelo grande volume de novas lojas em fase de maturação, fruto das conversões de lojas compradas do Extra Hiper para a bandeira do Assaí.

O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 1,1 bilhão, com alta de 13,8%. A margem desse indicador caiu 0,4 ponto porcentual, para 7%. Quanto a isso, a empresa diz que o patamar foi atingido mesmo diante de 35% das lojas em fase de amadurecimento e despesas pré-operacionais inerentes ao processo de expansão da companhia. Excluindo esse efeito, segundo o Assaí, a margem Ebitda do trimestre permaneceu estável em relação ao registrado um ano antes.

A receita líquida foi de R$ 15,9 bilhões, com alta de 20,3%. A companhia atribui a alta à contribuição das 60 lojas abertas nos últimos 12 meses, com destaque para a performance das que foram convertidas do Extra Hiper; à estratégia comercial eficiente; ao aperfeiçoamento da experiência de compra; e ao desempenho de vendas das lojas que já estavam abertas um ano atrás.

Esse último indicador, de vendas em mesmas lojas, teve queda de 2%, mas apresentou melhora gradual ao longo do trimestre, alcançando nível positivo em junho, de acordo com a companhia. A gestão pontua ainda que o período foi marcado pela deflação em determinadas categorias e pela forte base de comparação, com alta de 14,7% no segundo trimestre de 2022.