Simone Tebet reclama de juros e diz que alta taxa inviabiliza crescimento do Brasil

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse esperar um corte de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, dos atuais 13,75% para 13,25% na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Ecoando uma reclamação do governo desde o início do mandato com relação à política do Banco Central, Tebet afirmou que a atual taxa "inviabiliza o crescimento do Brasil".

Em entrevista à rádio CBN, a ministra disse não ver outra alternativa para o Copom a não ser abaixar os juros. "A alta taxa de juros está sufocando e pode matar o Brasil por inanição", continuou, em sua crítica.

Além de uma melhora no cenário econômico e as recentes vitórias do governo relacionadas à aprovação do arcabouço fiscal e a Reforma Tributária, Tebet sustentou que uma queda também deveria levar em conta que hoje não há um clima de instabilidade institucional, como havia no ano passado.

"Hoje você tem um clima de paz dentro do Congresso Nacional, podemos não ter maioria, mas isso faz parte da democracia", ponderou.