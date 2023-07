PacWest amarga prejuízo no 2º tri, mas ação sobe com anúncio de fusão

O banco PacWest Bancorp registrou prejuízo líquido de US$ 197 milhões no segundo trimestre, o que representou lucro ajustado de US$ 0,22 por ação ou prejuízo de US$ 1,75 por ação diluída. o mesmo período do ano passado, a instituição teve lucro de US$ 122 milhões, o que rendeu US$ 1,02 por ação. A expectativa da Facset, entretanto, era de prejuízo de US$ 0,58 por ação.

A receita do PacWest ficou em US$ 58 milhões, queda ante os US$ 362 milhões de igual período do ano anterior.

Mais cedo, o banco anunciou uma fusão com o Banc of California, resultando em um banco com US$ 36 bilhões em ativos. Após o balanço e a notícia da fusão, a ação da empresa avançava 23,67% no after hours em Nova York, às 17h39 (de Brasília).