Lucro líquido da Neoenergia cai 32% no 2º trimestre, a R$ 728 milhões

O lucro líquido da Neoenergia recuou 32% no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 728 milhões. De janeiro a junho, o lucro da companhia totalizou R$ 1,943 bilhão, montante 15% menor do que o reportado no primeiro semestre de 2022.

O resultado foi influenciado pelo crescimento orgânico das distribuidoras do grupo, com expansão das redes e avanço também em projetos de transmissão. A companhia também destacou que o período foi marcado pela disciplina financeira e pela conclusão das obras do complexo eólico Neoenergia Oitis.

Entre abril a junho, a receita líquida da companhia foi de R$ 10,534 bilhões, elevação de 9%. Já no semestre a receita alcançou R$ 21,641 bilhões, montante 11% maior do que o reportado um ano antes.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado (caixa) ficou em R$ 2,366 bilhões, alta de 5% em relação ao segundo trimestre de 2022. Já no acumulado dos primeiros seis meses do ano, a variação positiva foi de R$ 4,975 bilhões, elevação de 6%.

De acordo com a empresa, os investimentos alcançaram R$ 2,2 bilhões no trimestre e R$ 4,3 bilhões no acumulado do ano. A maior parte dos aportes foi para o segmento de distribuição para expansão de redes nas cinco concessionárias geridas pela Neoenergia.